U stanu u Kosovskoj je bilo 1,5 kilograma "Pentrita" koji je digao stan u vazduh.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Društvene mreže

U stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda poginuo je mladić M.S. (21) u eksploziji koja se dogodila u srijedu 1. oktobra, a kako saznaje "Telegraf", nezvanično, stan je digla u vazduh eksplozivna naprava "Pentrit". U stanu je bilo oko 1,5 kilograma ovog eksploziva.

Stradali mladić je iznajmio stan, a pored tog stana, oštećena su još dva u istoj zgradi. Njegov identitet je utvrđen tokom obdukcije i razmjene podataka srpske i makedonske policije u vezi DNK tragova.

Pogledajte fotografije sa mjesta eksplozije u Kosovskoj ulici u centru Beograda

Da podsjetimo, mladić M.S. je poginuo u eksploziji u stanu na trećem spratu zgrade u Kosovskoj ulici u centru Beograda u sredu 1. oktobra oko 21.30 časova. Eksplodirala je moćna eksplozivna naprava “Pentrit”, sumnja se da nije pravilno korišćena zbog čega se i dogodila detonacija.