Juče je jedan heroj poginuo. Drugi je povrijeđen. Obojica su stali na prvu liniju, boreći se protiv vatrene stihije koja već danima guta našu zemlju.

Izvor: Mondo/Elma Nurković

Vatrogasci, vojska, policija… i mnogi drugi hrabri ljudi, proteklih dana — kao i bezbroj puta do sada — bez oklijevanja su ušli u pakao požara.

Bez dovoljne opreme.

Sa zastarjelim sredstvima.

Ali sa neograničenim srcem i snagom.

A gdje ste vi, političari i državnici?

Vi, koji ste obavezni da im obezbijedite najbolje oružje za borbu?

Vi tvitujete.

Postujete.

Skupljate lajkove.

Da li vas je bar malo stid? Imate li trunku griže savjesti dok se vozite u skupim službenim automobilima?

Dok naručujete još 500 novih?

Dok svakodnevno rasipate novac na gorivo, putovanja i sopstvena povećanja plata?

Dok ova zemlja ima 26 ministara, 7 potpredsjednika Vlade i armiju savjetnika i pomoćnika, naši spasioci voze vozila stara trideset godina i gase požare opremom iz prošlog vijeka. Imali ste 120 miliona eura za dva patrolna broda. A nikada nas niko nije napao s mora.

Pravi neprijatelj — vatra — napada nas svake godine. Pustoši naše šume, domove i živote. A vi ne možete izdvojiti 3,5 miliona za “AirTractore” koje imaju gotovo sve zemlje regiona, a koji stižu za samo godinu dana.

Godinama poslije svake ovakve tragedije obećavate nove kanadere i helikoptere.

Godinama ne ispunjavate ta obećanja.

I opet — nisu nas spasili ni NATO, ni vaši moćni saveznici. Spasili su nas naši ljudi. Braća i komšije. Srbija. Hrvatska. Italija. Mađarska.

Spasili su nas hrabri ljudi koji obavljaju poslove od životne važnosti. Ljudi koji zaslužuju poštovanje, podršku i dostojanstvo.

A ne političari koji hrabrost i srce pokazuju jedino na društvenim mrežama.



