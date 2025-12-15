Trojica muškaraca uhapšena su zbog sumnje da su nakon ponoći nasilno upala u porodičnu kuću na Novom Beogradu, brutalno pretukla ženu i, uz prijetnju nožem, primorala njenog supruga da joj bonsekom isiječe kosu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, tačnije Policijske stanice Novi Beograd, u efikasnoj saradnji sa Policijskom stanicom u Inđiji, uhapsili su tri lica zbog sumnje da su izvršila krivična djela prinuda i ugrožavanje sigurnosti. Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšeni su D. A. (41), M. M. (45) i J. A. (38).

Sumnja se da su osumnjičeni 13. decembra, nakon ponoći, nasilno ušli u porodičnu kuću tridesettrogodišnjeg muškarca i njegove dvadesetosmogodišnje supruge na teritoriji Novog Beograda. Tokom incidenta, supruga je zadobila povrede nakon što su joj, kako se sumnja, zadali više udaraca rukama i nogama.

Posebno se ističe sumnja da je D. A., koristeći prijetnju nožem, primorao oštećenog muškarca da bonsekom isiječe kosu svojoj supruzi. Nakon izvršenih krivičnih djela, osumnjičeni su se udaljili sa lica mjesta putničkim vozilom u nepoznatom pravcu.

Posle intenzivne policijske potrage, osumnjičeni su locirani i uhapšeni na teritoriji Inđije. Prilikom hapšenja, kod njih je pronađen arsenal predmeta koji su, kako se sumnja, bili namijenjeni izvršenju ili su korišćeni u izvršenju navedenih krivičnih djela. Oduzeti su:

srp

pajser

lanac

leptir nož

britvica

bonsek

selotejp traka

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz podnošenje krivične prijave, biti sprovedeni i privedeni nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.