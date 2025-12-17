U Srbiji je uhapšen 24-godišnji državljanin Albanije po međunarodnoj potjernici Interpola, zbog sumnje da je pretukao svoju trudnu partnerku.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dvadesetčetvorogodišnji državljanin Albanije uhapšen je u Srbiji, u okviru međunarodne operacije Interpola, pod sumnjom da je u januaru ove godine brutalno pretukao svoju trudnu partnerku, saopštila je policija Albanije.

Kako je navedeno, za K.M. je bila raspisana međunarodna potjernica, nakon što mu je u martu 2025. godine Okružni sud u Dibru odredio pritvor, zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda sa umišljajem.

U saopštenju se dodaje da se saradnja policijskih struktura nastavlja, sa ciljem izručenja uhapšenog Albaniji.