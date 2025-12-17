“Predmet konkursa je dizajn znaka i/ili logotipa i izrada knjige grafičkih standarda koji će obezbijediti jedinstven i prepoznatljiv vizuelni identitet ovog važnog državnog jubileja”, saopšteno je iz Vlade.

Vlada Crne Gore raspisala je Javni konkurs za oblikovanje idejnog rješenja vizuelnog identiteta za obilježavanje jubileja – 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore.

“Predmet konkursa je dizajn znaka i/ili logotipa i izrada knjige grafičkih standarda koji će obezbijediti jedinstven i prepoznatljiv vizuelni identitet ovog važnog državnog jubileja”, saopšteno je iz Vlade.

Kako se navodi, konkurs je javan i dvostepeni, a pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije Crne Gore, koja mogu konkurisati individualno ili u grupi. Zainteresovani učesnici na konkurs mogu prijaviti jedan ili više radova, pri čemu se svaki rad dostavlja kao poseban konkursni elaborat, u skladu sa uslovima definisanim u tekstu konkursa.

“Rok za dostavljanje radova je 24. decembar 2025. godine do 15:00 časova, dok je objava rezultata prve faze konkursa planirana najkasnije do 30. decembra 2025. godine, a finalnih rezultata do 15. januara 2026. godine”, dodaju u saopštenju,

Za prvorangirano idejno rješenje predviđena je novčana nagrada u iznosu od 5.000 eura, a nagrađeno rješenje, nakon isplate nagrade, postaje vlasništvo Vlade Crne Gore, sa prenosom svih autorskih prava u skladu sa uslovima konkursa.

Kompletan tekst javnog konkursa, sa detaljnim uslovima, rokovima i tehničkim specifikacijama možete preuzeti na LINKU.