Četrnaestogodišnji dječak prebačen je večeras sa teškim tjelesnim povredama na Institut za majku i dijete, nakon što je, prema nezvaničnim informacijama, napadnut nožem na Voždovcu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dječak (14) prebačen je sa teškim povredama na Institut za majku i dijete nakon što je večeras navodno napadnut nožem na Voždovcu.

Kako se nezvanično saznaje, dječak je nešto prije 22 sata krvav utrčao u jednu piceriju u naselju Stepa Stepanović, tražeći pomoć. Hitna pomoć ga je prevezla na Institut za majku i dijete i prema nezvaničnim informacijama uboden je nožem u grudni koš.