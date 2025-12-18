Okrivljeni su ponovo iznosili odbranu u kojima su negirali navode optužnice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Višem sudu u Podgorici počelo je ponovljeno suđenje okrivljenom Draženu P. Vojvodiću, optuženom za ubistvo Vidaka Vujovića na svirep i podmukao način i nedozvoljeno držanje oružja, te Novici G. Đikanoviću, zbog krivičnog djela pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odnosno da je, nakon što je Vujović ubijen, zajedno sa okrivljenim Vojvodićem, zapalio njegovo beživotno tijelo, prenose Vijesti.

Okrivljeni su ponovo iznosili odbranu u kojima su negirali navode optužnice.

Apelacioni sud Crne Gore je uvažio žalbe odbrane, advokata Damira Lekića, branioca optuženog Vojvodića i advokatice Aleksandre Rogošić i advokata Vidomira Boškovića, branilaca optuženog Đikanovića i donio rešenje kojim je ukinuo prvotepenu presudu Višeg suda.

“Po ocjeni ovog suda, prvostepena presuda nema razloga o odlučnim činjenicama koje se tiču svirepog načina lišenja života oštećenog Vidaka Vujovića. Nejasno je zaključivanje prvostepenog suda da je optuženi kritičnom prilikom na svirep način lišio života oštećenog”, piše u obrazloženju rješenja kojim je ukinuta presuda, pišu Vijesti.

Nakon iznošenja odbrane okrivljenih, sud je postupao po ukidnim razlozima koji su navedeni u rešenju Apelacionog suda.

Sud je odlučio da se na narednom ročištu glavnog pretresa koji je zakazan za osmi februar 2026., saslušaju vještaci dr Nemanja Radojević i dr Aleksandra Ražnatović. Sud će od MUP-a zatražiti podatak da li su dva policijska službenika u vrijeme obavljanja radnji uviđaja bili u radnom odnosu, navode Vijesti.

U rješenju Apelacionog suda kojim se ukida osuđujuća presuda, navodi se da se osnovano žalbom branioca optuženog Vojvodića ističe da je prvostepeni sud počinio i bitnu povredu odredaba krivičnog postupka jer presuda nema razloga o odlučnim činjenicama

“Dati razlozi su potpuno nejasni kada su u pitanju kvalifikatorne okolnosti za koje je optuženi oglašen krivim i osuđen. Prvostepeni sud svoj zaključak da je optuženi Vojvodić na svirep način lišio života oštećenog Vujovića, temelji na radnjama koje je optuženi preduzeo kritičnom prilikom, a što je prvostepeni sud utvrdio iz iskaza svjedoka S. J. i izjašnjenja vještaka psihijatra dr Ražnatović Aleksandre.

Imajući u vidu činjenice koje proizilaze iz sadržine obdukcionog izvještaja, izjašnjenja vještaka sudske medicine dr Radojević Nemanje, a koje činjenice su bile osnov i za vještačenje po vještaku balističaru i psihijatru Ražnatović Aleksandri koja se izjasnila o intenzitetu fizičkih i psihičkih bolova koje je trpio oštećeni, po ocjeni ovog suda, nejasno je zaključivanje prvostepenog Višeg suda, da je otpuženi ubistvo izvršio na svirep način. Ovo iz razloga što iz medicinske ekspertize vještaka sudske medicine i njenog usmenog izjašnjenja proizilazi, da su sve povrede kod oštećenog nanijete brzo jedna za drugom, da se ne može utvrditi redosled nanošenja povreda, osim da su dvije strijelne povrede oštetile vitalne organe oštećenog kao što su srce i pluća, koje povrede su mogle prouzrokovati smrtni ishod. Međutim, prvostepeni sud u obrazloženju presude uopšte ne daje razloge u pogledu važne činjenice, a koja se tiče dužine trajanja duševnih bolova i patnje koje je oštećeni trpio kritičnom prilikom, pa je nejasan i proizvoljan zaključak prvostepenog suda, da su fizički, psihički bolovi i patnje jakog intenziteta koje je oštećeni nesumljivo trpio zbog objektivnog doživljavanja tjelesne i životne ugroženosti kako se to izjasnio vještak psiholog, po svom trajanju prevazilaze okvire redovnih patnji kod lišenja života nekog lica, kako bi se oštećeni namučio i izmrcvario”, piše u obrazloženju rješenja.

“Sama činjenica da iz doslednog iskaza svjedoka J. S. proizilazi da je na video snimku koji joj je pokazao optuženi Vojvodić, na kome je vidjela momka kako leži na bok okrenut leđima, koji je pomjerao noge, koji je u jednom trenutku rekao „nemoj“ kojom prilikom je čula kako se optuženi Vojvodić smije u pozadini snimka, a zatim na snimku čula pucanj i vidjela kako je momak koji je ležao pogođen, po ocjeni ovog suda nijesu dovoljni, da se ubistvo kvalifikuje na svirep način, jer za takvu kvalifikaciju je neophodno da se žrtva u konkretnom slučaju nanose neizmjerni, prekomjerni bol i patnju u dužem vremenskom periodu i to bol i patnju koja prevazilazi one koje prati obično ubistvo (objektivni element svireposti), za koje odlučne činjenice, prvostepeni sud nije dao dovoljne i jasne razloge u obrazloženju pobijane presude”, stoji u rešenju, prenose Vijesti.

Okrivljeni Vojvodić je 19. maja 2025., osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina zbog ubistva Vidaka Vujovića na svirep i podmukao način i nedozvoljenog držanja oružja. Okrivljeni Đikanović je zbog krivičnog djela “pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela” u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, osuđen na pet godina i šest mjeseci zatvora.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Dražen Vojvodić 31. 03. 2023. godine, u mjestu Šteke, u Podgorici, na podmukao i svirep način, ubio Vujović Vidaka, na način što su po prethodnom dogovoru, namamio oštećenog, u nenaseljeni dio naselja Šteke, na nepristupačno mjesto. Tako što je okrivljeni Vojvodić Dražen, koristeći njihovo poznanstvo od ranije, vozilom marke „VW Golf V, istog dovezao na lice mjesta, i kada je oštećeni izašao iz vozila, u pravcu istog, ispalio najmanje četiri projektila iz pištolja marke “CZ M57", od kojih su ga pogodila četiri projektila. I to tako što je između ispaljenih četiri projektila, oštećeni Vujović Vidak bio živ i okrivljenom govorio “nemoj", za koje vrijeme je trpio tešku patnju i teški bol, što okrivljeni Vojvodić nije učinio, već je nastavio da ispaljuje projektile u oštećenog. Nakon čega je okrivljeni Vojvodić ispalio projektil koji je oštećenom nanio smrtonosne povrede usljed kojih je kod istog nastupila smrt. Nakon toga je zajedno sa okrivljenim Đikanovićem, polio benzinom i zapalio beživotno tijelo oštećenog Vujović Vidaka, da bi potom zajedno napustili lice mjesta, prenose Vijesti.

“U ponovnom postupku prvostepeni Viši sud će otkloniti bitne povrede odredaba krivčnog postupka na koje je ukazano ovih rješenjem, ponovo saslušati vještaka sudske medicine i vještaka psihijatra na okolnosti trajanja duševnih bolova i patnji koje je oštećeni Vidak Vujović kritičnom prilikom trpio, angažovati komisiju vještaka koja će obaviti sudsko-psihijtrijsko vještačenje otpuženog Dražena Vojvodića a u cilju utvrđivanja karakteroloških svostava njegove ličnosti. Potom od nadležnog organa Ministarstva unutršnjih poslova ili Uprave policije, pribaviti podatak da li su policijski službenici V. N. i P. I. koji su preduzimali službene radnje u vidu sprovodjenja radnji dokazivanja u ovom predmetu u vrijeme preduzimanja istih, bili privremeno udaljeni sa posla. Nakon čega će svestranom analizom svih izvedenih dokaza, kako pojedinačno tako i u međusobnoj vezi i njihovom pravilnom ocjenom uz pravilnu primjenu Krivičnog zakonika Crne Gore biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku”, piše u rješenju Apelacionog suda.