Na suđenju vračaskom klanu pročitane poruke sa Skaja u kojima su pripadnici grupe dogovarali likvidaciju Divljanovića.

Izvor: Kurir/Europol, Privatna Arhiva, Društvene Mreže

Na suđenju pripadnicima vračarske kriminalne grupe u Specijalnom sudu u Beogradu danas su pročitane jezive poruke sa Skaj aplikacije, u kojima se, kako tvrdi tužilaštvo, do detalja planirala otmica, ispitivanje i ubistvo Samira Divljanovića.

U grupnoj komunikaciji, čije je delove sud predočio, članovi klana dogovarali su se kako da Divljanovića namame u zamku.

Podsjetimo, Divljanović je uhapšen u januaru ove godine zbog sumnje da je bio organizator kriminalne grupe koja je švercovala oružje.

On je ranije saslušan u postupku protiv "vračarskog klana" i tada je izjavio da je "penzionisani diler", ali da nema nikakav sukob sa Nikolom Vušovićem i Radojem Zvicerom, kao i da vjeruje da meta nije bio on. Divljanović se tada, podsjetimo, nije pridružio krivičnom gonjenju. Pucnjava u kojoj je ranjen Divljanović dogodila se 29. decembra 2019. u centru Beograda na Vračaru. U optužnici se navodi da je kobnog dana, Divljanović namamljen na sastanak ponudom da kupi kokain, a umjesto dogovorenog paketa, sačekao ga je "vačarac" sa pištoljem.

"Piše Turčin da hoće da uzme kilogram u Beogradu, pa hajde da ga dignemo tako" navodno je napisao Nikola Vušović, dok mu druga osoba u četu odgovara da bi Divljanovića trebalo „dignuti i malo ispitati“.

Vušović u porukama razmatra mogućnost da Divljanović po drogu pošalje nekog drugog, uz poruku da, ko god dođe, mora da bude uhvaćen i ispitan kako bi se „izvukle informacije“.

"Sve će taj da kaže, ko mu je Tutić, šta, kako" piše NN osoba u četu, dok Vušović kao moguću lokaciju za otmicu i likvidaciju predlaže Košutnjak. Međutim, ubrzo se odustaje od te ideje jer je, kako navode, „pokriven kamerama“.

Kao nova lokacija pominje se Miljakovačka šuma, a razmatrana je i Avala, ali se od nje odustaje jer bi, kako navode, Divljanović mogao da posumnja.

"Kad kažeš nekom Avala, neće doći. Ako je Pazarac taj što dođe Turčin, valjalo bi da ga gruneš u koljeno malo, radi reda" navodno je poslao Vušović.

U četu su potom dijeljene mape Ulice Nikole Marakovića, satelitski snimci i staze u Miljakovačkoj šumi, uz dogovor da Divljanovića pozovu oko sedam sati uveče, kada ranije pada mrak, kako mu ne bi bilo sumnjivo.

"Mora da se ispita. Uzmu dokumenta, pare, ključeve od kola. Ponesi utoku i klješta neka za mučenje" piše NN osoba, dok Vušović dodaje da je „obavezno da otvori telefon da se vide kontakti“.

U porukama se detaljno opisuje i način na koji bi Divljanović bio odveden u šumu, bez telefona, "kulturno i bez galame", uz izgovor da ih kod ulaza čeka roba.

Posebna pažnja posvećena je i automobilu "BMW X6" koji je koristila Divljanovićeva supruga. U porukama se pominje izvjesni Marko Dimitrijević, za koga tvrde da ima ovlašćenje za vozilo i da bi i njega „trebalo dići“.

Samir Divljanović je, međutim, pred sudom rekao da mu ta adresa nije poznata, da nikada nije bio u Miljakovačkoj šumi, niti ga je iko pozvao da se tamo nađe, kao i da niko osim njegove supruge nije imao ovlašćenje za pomenuti automobil, te da ne zna ko je Marko Dimitrijević.

Divljanoviću su prikazane fotografije automobila za koje je navedeno da su povezani sa njim, uključujući vozilo novopazarskih tablica i crveni "folksvagen" beogradskih registracija. On je izjavio da nijedno od tih vozila ne prepoznaje, navodeći da u tom periodu nije posjedovao "golf", već je vozio "BMW", dok je njegova supruga koristila "X6".

"Nisam bio na aerodromu, nisam letio niti išao po nekoga. To se lako može provjeriti. Imao sam "Skaj" aplikaciju, ali ova vozila mi nisu poznata" rekao je Divljanović.

Sud mu je potom predočio fotografiju za koju je na prethodnom ročištu konstatovano da se na njoj nalazi upravo on. Iako je sudija navela da se njegovo lice jasno vidi, Divljanović nije želio da potvrdi identitet.

"Ima sličnosti, ali ne mogu da tvrdim. Ovo nisam ja slikao. Ne mogu da budem siguran" rekao je on.

Sudija je istakla da, prema njenoj ocjeni, fotografija prikazuje Samira Divljanovića, ali bez brade, dok je svjedok odgovorio da nikada nije posjedovao takvu jaknu i da godinama nosi bradu.

Prethodno je prikazana i fotografija Viber kontakta upisanog pod imenom "grof", na kojoj se vidi muškarac bez brade. Divljanović je rekao da nikada nije imao "titulu", kao i da fotografija liči na njega, ali da zbog izgleda ne može sa sigurnošću da potvrdi da je on na slici.

"Iz poruka ispada da sam ja bio sa nekom djevojkom, a ja nisam. Zbog toga imam porodične probleme. Po čemu je zaključeno da sam to ja?" rekao je Divljanović.