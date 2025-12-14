Dječak (14) koji je uboden nožem na Voždovcu ne želi da sarađuje sa policijom.

Dečak (14) koji je uboden nožem na Voždovcu u Beogradu u subotu 13. decembra u večernjim časovima, prema nezvaničnim informacijama "Novosti", odbija da sarađuje sa policijom i da kaže ko ga je napao. Navodno zasad odbija saradnju.



Istraga se nastavlja, napadač je zasad nepoznat. Ubodeni dečak se nalazi na Institutu za majku i dijete.

U stabilnom je stanju i van je životne opasnosti prema pisanju pomenutog lista. Takođe, "Novosti" navode da je dečak imao sreće jer nož nije zakačio srce.



Da podsjetimo, dečak je povrijeđen u Ulici generala Štefaneka u naselju Stepa Stepanović na Voždovcu. Oko 22 časa je krvav utrčao u obližnju piceriju i zatražio pomoć.