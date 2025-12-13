Državljanin Holandije (22) zadobio je povrede glave i tijela nakon što ga je, u ranim jutarnjim satima, u Karađorđevoj ulici na Savskom vijencu napala grupa nepoznatih osoba.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Državljanin Holandije S. V. E. (22) napadnut je i pretučen od strane više nepoznatih lica u ranim jutarnjim časovima u subotu na Savskom vijencu. Mladić je sa povredama glave i tijela zbrinut u Urgentnom centru.

Incident se dogodio u Karađorđevoj ulici, u noći između petka i subote, oko 4.30 časova. Prema izvještaju, S.V. E., rođen 2003. godine, prijavio je da ga je napala grupa nepoznatih osoba koje su mu zadale više udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu.

U Urgentnom centru konstatovane su mu lake tjelesne povrede. Motiv napada za sada ostaje nepoznat, a policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku napadača.