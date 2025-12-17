Crna Gora zatvorila pet poglavlja u pregovorima sa EU, najavljeno formiranje radne grupe za izradu pristupnog sporazuma

Francuska je dala saglasnost da se formira radna grupa za pisanje ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (EU), ali je, na zahtjev Pariza i uz podršku dijela članica EU i zemalja kandidata, postignut neformalni dogovor da se početak njenog rada odgodi dok se ne ispuni nekoliko uslova - saznaju “Vijesti”.

Izvori redakcije iz diplomatskih krugova i Vlade tvrde da su francuski predstavnici pokušali da svoje uslove o radnoj grupi “uguraju” u zaključke Savjeta EU o proširenju, ali da je, umjesto toga, postignut neformalni dogovor o uslovima za početak njenog rada, što je nagoviješteno i u nacrtu zaključaka.

Dogovoreno je da se radna grupa prvi put sazove kad Crna Gora “zatvori dovoljan broj poglavlja” i kad EU i države članice steknu uvid i daju smjernice “o budućem formatu pristupnih ugovora”. Neke članice navodno traže da ugovor o pristupanju sa Crnom Gorom bude model za ostale zemlje kandidate.

Francusko obrazloženje za odugovlačenje početka rada na ugovoru sa Crnom Gorom navodno je bilo to da je u narednom periodu važno da se državama članicama da više vremena kako bi procijenile napredak ostvaren u reformama. Početkom 2026. godine trebalo bi da, u tu svrhu, u Crnu Goru stignu eksperti koji će raditi na evaluaciji reformi.

Međutim, ostaje nejasno koliko poglavlja je dovoljno zatvoriti da bi se sazvala radna grupa.

Francuska je jedna od skeptičnih članica EU kad je riječ o proširenju te zajednice. Zbog toga je bila zakočila zatvaranje dva poglavlja Crnoj Gori u petak. No, nakon intenzivnih diplomatskih aktivnosti predstavnika Crne Gore i država članica, Pariz je dao “zeleno svjetlo” za dva prvobitno blokirana poglavlja, pa je svih pet poglavlja juče i formalno zatvoreno u Briselu, na međuvladinoj konferenciji (IGC) između Crne Gore i EU, pišu Vijesti.

Zatvorena su poglavlja 3 (Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga), 4 (Sloboda kretanja kapitala) 6 (Privredno pravo), 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (Ribarstvo).

To znači da je Crna Gora do sada zatvorila ukupno 12 poglavlja u pregovorima sa EU, koji su otvoreni 2012. Vlada planira da preostala poglavlja - 21 - zatvori do kraja sljedeće godine.

Da bi Savjet EU uskoro mogao da uspostavi ad hok radnu grupu za izradu nacrta pristupnog ugovora sa Crnom Gorom, bilo je predviđeno draftom zaključaka Savjeta EU za spoljne poslove (GAC), ali je usvajanje sinoć blokirala Mađarska, zbog protivljenja ulasku Ukrajine u EU, prenose Vijesti.

Ipak, ti zaključci će, kako je najavila danska ministarka evropskih poslova Mari Bjere, biti trasformisani u zaključke Predsjedništva EU, uz podršku 26 članica.

“Mađarska nas blokira da usvojimo zaključke Savjeta. Naši pokušaji da pronađemo rješenje bili su odbijeni. I zbog toga mi je zaista žao. Kao što je više članova reklo, to šalje pogrešan signal zemljama kandidatima. Želimo da izaberu EU, a ne Rusiju”, kazala je Bjere na konferenciji za novinare.

U Nacrtu zaključaka, u koje su “Vijesti” imale uvid, ističe se da u sve nestabilnijem geopolitičkom kontekstu, u kom se na evropskom kontinentu vodi rat (ruska agresija na Ukrajinu), EU ostaje oslonac mira, prosperiteta i bezbjednosti.