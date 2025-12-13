U skopskoj opštini Saraj izbila je brutalna tuča među učenicima, a uznemirujući snimak nasilja pojavio se na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/skopje1mk

Brutalna tuča učenika dogodila se u skopskoj opštini Saraj, a snimak tog okršaja završio je na društvenim mrežama.

Na uznemirujućem snimku se vidi kako se dvije grupe dječaka pesniče, a onda jednog dječaka, kada su ga oborili na zemlju, nemilosrdno šutiraju.

Nije poznato kada je došlo do ovog okršaja. Jasno je, međutim, da su drugi učenici stajali pored, posmatrali tuču, pa čak i snimali.