Baranin Dino Ibrahimović osuđen je na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora zbog ubistva sugrađanina Edmonda Mustafe i nedozvoljenog držanja oružja.

Tu odluku donio je sudija podgoričkog Višeg suda Ivan Perović, prenosi Dan.

Sud je tokom postupka utvrdio da je Ibrahimović kritičnom prilikom postupao sa umišljajem. Ispalio je više hitaca u oštećenog, a kada je ovaj pao na asfalt nastavio je da puca u njega.

Od olakšavajućih okolnosti sud je cijenio njegovu životnu dob i izraženo kajanje, dok mu je otežavajuća okolnost bila ranija osuđivanost.

Prema navodima presude, Ibrahimović se tereti da je 27. februara 2024. u Ulici Popa Dukljanina u Baru ubio Mustafu, nakon čega je pobjegao, ali je nedugo zatim uhapšen u barskom naselju Popovići gdje ga je zaustavila policijska patrola i identifikovala.

Iako se pred tužiocem i sutkinjom za istragu branio ćutanjem, detalje zločina koje je počinio Ibrahimović otkrili su očevici događaja, prenosi Dan.

Ibrahimović je od ranije poznat policiji. Njemu se sudi za učešće u ubistvu Novljanina Šćepana Roganovića u Herceg Novom 13. februara 2020. godine.

Ibrahimović je na glavnom pretresu priznao da je zbog straha ubio Mustafu.