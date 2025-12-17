Mještani Lebana i Leskovca ne kriju šok nakon brutalnog ubistva koje se dogodilo 15. decembra, naočigled prolaznika. D. R. (64) osumnjičen je da je nožem usmrtio svoju nevjenčanu suprugu Juliju Nikolić (53), a jezivi detalji zločina ne prestaju da potresaju javnost.

Izvor: društvene mreže, MONDO/Uroš Arsić

Mještani Lebana su u šoku nakon monstruoznog ubistva kada je D. R. (64), porijeklom iz tog mjesta, nožem usmrtio svoju nevjenčanu suprugu Juliju Nikolić (53) u Leskovcu na Bulevaru Nikole Pašića. Nesrećna žena, podsjetimo, preminula je na mjestu napada, a jezive scene nasilja odigrale su se naočigled mnogih prolaznika.

Porodična tragedija prije zločina

Kako se saznaje, osumnjičeni već godinama ne živi u Lebanu, iako u toj varoši i dalje ima kuću. Mještani Lebana kažu da ga se danas malo ko sjeća, ali pamte da je prije oko osam godina doživio veliku porodičnu tragediju, kada mu je nastradala tadašnja supruga. Nakon tog događaja, preselio se u Leskovac.

"Posle smrti žene imao je jednu vezu, ali ga je ta žena ostavila. Ne pamtim ga kao nasilnog čovjeka", ispričala je jedna Lebančanka za portal Jugmedia.

O odnosu Julije i D. N. malo se zna. Prema nezvaničnim informacijama, bili su u vezi najmanje godinu dana, ali komšije tvrde da se nisu često pojavljivali zajedno.

Prema pisanju medija, zločinu je prethodila žestoka svađa u kući. U jednom trenutku D. N. je zgrabio nož, nakon čega je žena u panici istrčala napolje pokušavajući da pobjegne. Nažalost, nije uspjela. Sustigao ju je na trotoaru i zadao joj više uboda.

"Stani..Sad kad te dohvatim"

Jedan od očevidaca ispričao je ranije šta se zapravo izdešavalo.

"Isprva sam mislio da je imala možda saobraćajnu nesreću pa traži pomoć. A onda sam video muškarca kako trči za njom i viče: "Stani, majku ti tvoju! Stani, sad kad te dohvatim!" Tad sam shvatio da je čovjek juri, a ona beži. Grešna mi duša, nisam uspio da reagujem fizički, jer sam slabiji sa nogama, ali sam vikao "pusti je, pusti je".

U očajničkom pokušaju da se spasi, teško ranjena i oblivena krvlju, Julija je pokušala da se baci na automobil koji se kretao pored trotoara, ne bi li se sklonila od napadača. Međutim, u tom trenutku se okliznula i pala na asfalt, gdje je i izdahnula.

Vozač automobila u koji je udarila žena pretrpio je veliki šok.

Hitna pomoć je po dolasku mogla samo da konstatuje smrt nesrećne žene. Policija je brzo reagovala, a osumnjičeni je uhapšen. Istraga povodom ovog brutalnog ubistva je u toku.

(Jugmedia/Kurir/Mondo)