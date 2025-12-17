Zanatlije su danas tražene više nego ikad, električari, keramičari i vodoinstalateri biraju poslove i diktiraju cijene, a dobro znanje u zanatu može donijeti solidnu zaradu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Donedavno se činilo da su poslovi zanatlija nešto što treba izbjegavati, "naporan rad", "prljave ruke", neizvjesna budućnost.

Roditelji su gurali djecu ka kancelarijama, diplomama i tastaturama, a zanati su polako padali u drugi plan.

Ali vremena su se u međuvremenu drastično promijenila. Danas, u eri skupih stanova, beskrajnih renoviranja i hroničnog nedostatka radne snage, dobar zanatlija je traženiji nego ikad, a to se jasno odražava na cijenama.

Keramičari, električari, vodoinstalateri, moleri i drugi zanatlije često su rezervisani mjesecima unaprijed, biraju poslove i diktiraju cijene bez ikakvih problema. Potražnja je ogromna, ponuda mala, a sve više ljudi shvata da se danas od kvalitetnog zanata može veoma pristojno živeti, često bolje nego od brojnih "kancelarijskih" poslova.

Dok se tržište rada mijenja, znanje o zanatstvu ponovo postaje vrijedna valuta. Nije ni čudo što se sve više ljudi pita da li su pogrešno izabrali karijeru.

Korisnik na hrvatskom Reditu je nedavno otvoreno pitao da li bi se isplatilo prekvalifikaciju za električara, kolika je stvarna plata i da li postoji dugoročna sigurnost posla , što je pokrenulo debatu koja je otkrila koliko se percepcija zanata zaista promijenila u Hrvatskoj.

"Trenutno nisam zadovoljan svojim poslom i razmišljam o prekvalifikaciji za električara. Da li postoji neko ko radi kao električar? Da li ste zadovoljni poslom? Kakvi su uslovi rada i plata? Koliko godina je potrebno da se nauči zanat?", pitao je jedan Hrvat na Reditu.

Jedan Hrvat se ubrzo javio i otkrio kako dobro zarađuje od gorepomenutog posla:

"Recimo, samo da je sumnjivi električar prije dvije nedjelje uzeo 350 eura od kolege da poveže dvije utičnice, dva prekidača i svjetlo. Šta mislite, četiri šolje, šest kablova, šest božira, jedan ispod ispiranja i pet onih kopči, i sve je to bilo urađeno za par sati… Dakle, definitivno dobro plaćeno".

Jedna Hrvatica se takođe javila i otkrila koji je posao takođe dobro plaćen: "Još jedan popularan i dobro plaćen posao je keramičar… Recimo da moj muž radi 13 eura po satu, dakle 130 evra dnevno".

Na šta je jedan korisnik Redita napisao: "Ako je toliko dobar, otvori firmu, investira u alat i radi za 25 eura/m². U Slavoniji traže 25 eura za kupatilo po metru kvadratnom".