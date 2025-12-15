U naselju Mirijevo u Beogradu, nekoliko mjeseci stara beba pronađena je mrtva u stanu svojih roditelja. Policija je izvršila uviđaj, dok okolnosti smrti za sada nisu poznate.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jeziva tragedija dogodila se danas u Beogradu kada je u naselju Mirijevo preminula beba stara nekoliko mjeseci. Policija je dobila poziv oko 10.50 časova, a u Ulici Jula Brinera u porodičnom stanu zatečen je jeziv prizor.

Na mjestu događaja zatečeni su mladi roditelji Đenison B. (24) i Tamara A. (23) koji su naveli da je njihova beba A. A. spavala sa njima, ali da su ga ujutru zatekli bez znakova života.

Kako se nezvanično saznaje, konstatovana je smrt i za sada nije poznato da li ima sumnjivih radnji u vezi sa smrću. Uviđaj je u toku.

(Informer/Mondo)