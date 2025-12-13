Srbija ne može da postane stopostotni vlasnik NIS-a, jer 14 odsto akcija pripada fizičkim i pravnim licima. Ukoliko se uskoro ne pronađe rješenje, biće ozbiljnih posljedica po budžet Srbije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Magistar naftno-gasnog inženjerstva Nebojša Obrknežev ocijenio je danas da je pitanje Naftne industrije Srbije (NIS), znatno složenije nego što se u javnosti predstavlja, navodeći da Srbija ima jasne ekonomske razloge da se rješenje pronađe prije eventualnog uvođenja sekundarnih sankcija, prenosi Telegraf, pisanje Tanjuga.

Ozbiljne posljedice po budžet

On je Tanjugu rekao da država Srbije ne može postati stopostotni vlasnik NIS-a, jer oko 14 odsto akcija pripada fizičkim i pravnim licima. Obrknežev je dodao da ukoliko se ne nađe rješenje za NIS imaćemo ozbiljne posljedice po budžet Srbije, zaposlenost i energetsku stabilnost.

Kako je objasnio NIS zapošljava oko 13.770 ljudi, a njegovo poslovanje direktno utiče na prihode države kroz akcize i PDV.

On je rekao da bi sankcije pogodile zaposlene u toj kompaniji, podsjećajući da su sindikati u Rafineriji Pančevo već uputili menadžmentu pitanja o isplati plata kao i bonusa koji čine i do 40 odsto mjesečne zarade, ali i o mogućem moratorijumu na kredite koje zaposleni imaju kod banaka.

Ako bi se uvele sekundarne sankcije, prema riječima Oberkneževa posljedice bi bile dalekosežne, počev od zastoja u radu benzinskih stanica, preko problema sa finansijskim tokovima, do obustave velikih projekata poput proširenja skladišta gasa Banatski dvor, gasne elektrane u Elemiru i TETO Pančevo.

Obrknežev je naglasio i da nema riječi o nacionalizaciji NIS-a, već isključivo o eventualnoj kupovini udjela, za razliku od, kako je naveo, Bugarske, gdje je sprovedena faktička nacionalizacija bez naknade i preuzimanje imovine.

On je dodao da je Njemačka u povoljnijoj poziciji, jer je dobila odlaganje sankcija za ruske energetske kompanije.

"Termin nacionalizacija u Srbiji u ovom slučaju ne postoji, nego je kupovina i pronalaženju rješenja koje neće ugroziti energetsku bezbjednost i budžet Srbije", rekao je Obrknežev.

Prema njegovim riječima, Amerikanci nemaju bukvalno ni jedan jedini izgovor da nam ne daju licencu.