Zeleno svjetlo dobila su poglavlja - 3 (Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga), 4 (Sloboda kretanja kapitala), 6 (Privredno pravo), 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (Ribarstvo).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Komitet stalnih predstavnika država članica (COREPER II) dao je zeleno svjetlo za zatvoranje svih pet planiranih poglavlja.

Zeleno svjetlo dobila su poglavlja - 3 (Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga), 4 (Sloboda kretanja kapitala), 6 (Privredno pravo), 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (Ribarstvo).

Prethodno su predstavnici Francuske na sjednici COREPER II bili stopirali zatvaranje poglavlja - 11 i 13.

Nakon toga uslijedile su intenzivne diplomatske aktivnosti između predstavnika država članica Evropske unije (EU) koje se zalažu za što brži prijem Crne Gore, i Podgorice sa jedne i Pariza sa druge strane, kako bi se dobilo zeleno svjetlo i za za dva poglavlja, pišu Vijesti.

Međuvladina konferencija u Briselu zakazana je za 16. decembar

Pregovori o pristupanje Crne Gore EU počeli su 29. juna 2012. godine. Od tada je Podgorica otvorila sva poglavlja (33), a privremeno zatvorila sedam, od čega tri krajem prošle godine, a jedno u junu ove.