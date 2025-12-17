Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, Stanice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici lišili su slobode lice koje se potraživalo zbog sumnje da je izvršio četiri krivična djela.

Uhapšen F.A. (25) iz Pljevalja, nastanjen u Podgorici. On se potraživao zbog obezbjeđenja njegovog prisustva krivičnim postupcima koji se protiv njega vode zbog sumnje da je izvršio četiri krivična djela na štetu tri lica – dva krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, kao i dva krivična djela teška tjelesna povreda, saopštili su iz policije.

U zakonom predviđenom roku biće priveden na dalju nadležnost postupajućim tužiocima u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.