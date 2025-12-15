Uhapšena Beograđanka zbog sumnje da je autom udarila bivšu ženu svog sadašnjeg muža.

Izvor: MONDO/Mila Matović

Beogradska policija uhapsila je u ponedeljak 15. decembra ženu N.A. (38) iz Beograda zbog sumnje da je automobilom namjerno udarila B,P. (45), italijansku državljanku i bivšu suprugu njenog sadašnjeg supruga, saznaje "Telegraf". Nesreća se dogodila u četvrtak 11. decembra na Novom Beogradu, a prethodno je, prema informacijama ovog portala, izbila verbalna svađa između dvije žene.

Nakon rasprave, N.A. je sjela u svoj automobil i udarila B.P. u predjelu tijela. Potom je otišla sa lica mjesta.

Povrijeđena žena je prevezena u KBC Zemun gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede, uključujući prelom karlice. Policija je uhapsila osumnjičenu N.A i protiv nje je podnijeta krivična prijava za nanošenje teških tjelesnih povreda.

(Telegraf/MONDO)