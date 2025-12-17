Muškarac osumnjičen za ubistvo Ivice Pržića iz Smedereva poznat je policiji i sugrađanima po brojnim krivičnim djelima, zbog kojih ima bogat krivični dosije.

Izvor: Facebook/privatna arhiva

S.M. (48) koji je osumnjičen za ubistvo Ivice Pržića u kafani u Smederevu ima bogat dosije i već je osuđivan.

Ivica Pržić, kako smo već pisali, pronađen je mrtav posle tuče u kafani, a za njegovo ubistvo je osumnjičen S.M. koji je bio u bjekstvu. Da podsjetimo, on je uhapšen juče ujutru u Grockoj, a kako je saopštilo Više tužilaštvo iz Smedereva, tereti se za teško ubistvo, ali i za još nekoliko krivičnih djela jer je tokom bjekstva sa prijateljem M.Ć. napravio haos na benzinskoj pumpi, oteo vozača automobila i vozilo i opljačkao ga prije nego što ga je policija savladala.

"S.M. je u Smederevu poznat kao problematična osoba, a do sada je robijao za iznudu i razbojništvo. On je više puta privođen i građani veoma dobro znaju o kome je riječ", kaže izvor upoznat sa dešavanjima u Smederevu i dodaje:

"Navodno, on je ranije radio kao obezbjeđenje po smederevskim klubovima i kafićima".

Da podsjetimo, zbog zločina u Smederevu uhapšeno je čak pet osoba kojima se na teret stavlja sedam krivičnih djela.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

"S.M. je osumnjičen za teško ubistvo, ali i za nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti, otmicu, prinudu i razbojništvo. On je, kako se sumnja, prilikom bjekstva sa M.Ć. došao do benzinske pumpe, pravio haos i tukao radnike i ljude koji su se tu zatekli. Potom je pokušavao da ukrade kola da pobjegne dalje, stao je na put, mahao vozačima i uspio da ubijedi D.J. da ih primi u kola i poveze ka Beogradu. Tokom vožnje oteo je novac preplašenom čovjeku, ali ubrzo ih je presrela i zaustavila policija u Grockoj", podsjeća izvor.

Više javno tužilaštvo iz Smedereva saopštilo je danas i da su uhapšeni Lj.V., S.V. i S.M. koji su kritičnom prilikom bili u ugostiteljskom objektu i koji nisu pružili pomoć sada pokojnom muškarcu.