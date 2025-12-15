Juče je u Sidneju, u terorističkom napadu živote izgubilo 15 ljudi, a više od 40 ih je ranjeno. Napadači su bili otac i sin, Pakistanci, prvi je ubijen, drugi u bolnici.

Izvor: Kurir/printscreen

Osumnjičeni za teroristički napad u Sidneju, na plaži Bondi, Naved Akram, viđen je kako gestikulira rukom i upozorava prolaznike da se udalje, dok je istovremeno nastavljao da puca na okupljene ljude tokom događaja povodom proslave Hanuke.

15 mrtvih u terorističkom napadu, na desetine ih je ranjeno

Petnaest osoba je poginulo, a na desetine ranjeno u terorističkom napadu. Dvadesetčetvorogodišnji osumnjičeni, koji je zajedno sa ocem pucao na desetine ljudi na plaži Bondi u nedelju uveče, viđen je na snimcima kako gestikulacijom tjera prolaznike da se sklone.

Who is Naveed Akram? 24-year-old Pakistani-Origin Man Identified in Bondi Beach Shooting | N18G Izvor: Youtube/CNBC-TV18

Napad tokom proslave Hanuke na plaži Bondi



Naved Akram (24) i njegov otac Sadžid Akram (50) su otvorili vatru na okupljene na događaju "Hanuka pored mora", organizovanom povodom prve večeri Hanuke, na plaži Bondi u Sidneju, oko 18:40 časova u nedelju.

Israeli & Australian media reports identify#NaveedAkramas the terrorist involved in the deadly#sydneyattackthat killed innocent civilians. Reports state he is of#Pakistaniorigin and studied at Hamdard University in#Islamabad.#bondibeach#Pakistanhttps://t.co/1z3ALZpt9c — Dhotiram Jhule (@Dhotiramjhule_)December 14, 2025

Snimci napada sa pješačkog mosta



Snimci pokazuju napadače kako stoje na pješačkom mostu, podižu vatreno oružje i nišane ka jednoj strani mosta, dok su ljudi bježali u suprotnom pravcu. U jednom trenutku, stariji Akram silazi niz most kako bi se približio gomili, dok je 24-godišnjak ostao iznad, nastavljajući da puca.

Herojska intervencija civila

Sadžid Akram je kasnije razoružan zahvaljujući 43-godišnjem Ahmedu al Ahmedu, koji je snimljen kako se prikrada napadaču s leđa, obara ga na zemlju i oduzima mu oružje.

Pre toga, Naved Akram je prišao drugom vatrenom oružju koje se nalazilo na mostu, pritom je gestikulirao prolaznicima da se udalje. Zatim je uzeo oružje i predao ga svom ocu, koji je nastavio da puca.

Policijska intervencija i bilans žrtava

Policija je potom upucala Sadžida Akrama, koji je preminuo na licu mjesta. Naved Akram je zadobio teške povrede i prebačen je u bolnicu pod policijskom pratnjom.

U napadu je ubijeno najmanje 15 osoba, starosti od 10 do 87 godina. Još 42 osobe su ranjene, među njima četvoro djece i dva policajca.

Najsmrtonosnija masovna pucnjava od 1996. godine

Incident je proglašen terorističkim napadom i predstavlja najsmrtonosniju masovnu pucnjavu u Australiji od masakra u Port Arturu 1996. godine.