Radomir Kurtić nađen mrtav na ulici 17. novembra, dok su iz tamošnje kancelarije Jugoimporta nestala dokumenta i hard diskovi sa računara, o čemu su srpske bezbjednosne službe obavijestile predsjednika Vučića.

Izvor: kurir/društvene mreže

Vojne službe bezbjednosti i Bezbjednosno informativne agencije (BIA) dostavile su predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću izvještaj o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića, predstavnika Jugoimport SDPR u Moskvi, koji je nađen mrtav 17. novembra na ulici u ruskoj prijestonici, pri čemu su okolnosti njegove smrti zasad nerazjašnjene. Srpske vlasti čekale su forenzičke izvještaje ruskih nadležnih organa, ali ih do danas nisu dobili.

Kako prenose srpski i retki ruski mediji, Kurtić je u Moskvi boravio u drugom mandatu kao predstavnik Jugoimporta SDPR, najvećeg državnog preduzeća za proizvodnju i promet naoružanja, vojne opreme i transfer tehnologija.

Komisija Jugoimporta je posle Kurtićeve smrti obišla kancelarije u Moskvi i tom prilikom ustanovila da nedostaje veći broj dokumenata, kao i hard diskovi sa računara. Ipak, istražni organi Ruske Federacije dosad nisu dostavili nikakve zvanične informacije o događaju ni Ambasadi Srbije, ni predstavništvu Jugoimporta SDPR u Moskvi, kao ni bezbjednosnim službama u Srbiji.

Osjetljiva funkcija

Kako se nezvanično saznaje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na sastanku sa predstavnicima službi bezbjednosti i Jugoimporta SDPR saopštio da "ne smijemo nikoga da krivimo dok ne dobijemo čvrste dokaze za to, ali možemo da zahtijevamo dobijanje svih neophodnih informacija od predstavnika ruske države i ruske državne bezbjednosti".

Stručnjak za bezbjednost prof dr Ilija Kajtez kaže da je u ovom slučaju mnogo otvorenih pitanja i hipoteza od kojih se zasad nijedna ne može isključiti, ali i da Srbija sa pravom očekuje zvanične informacije od ruske strane.

"Funkcija predstavnika Jugoimporta SDPR je vrlo važna i osjetljiva, u samom vrhu je hijerarhije srpskih državnih predstavnika u Moskvi i na takva mjesta se uvijek biraju lojalni i patriotski nastrojeni ljudi, ali ovdje se zasad ništa ne može isključiti. Tri su važne okolnosti koje komplikuju ovaj slučaj: smrt na ulici, nestali materijal iz kancelarije i ćutanje ruske strane. U drugačijim okolnostima moglo bi se pretpostaviti da je čovjek, na primjer, doživio srčani zastoj i srušio se na ulici, ali kada u to uključiti nestanak određene dokumentacije onda se sve komplikuje. Nije isključeno i da je ruska strana ispod radara u papirima i podacima tražila eventualno postojanje potvrde ili demanti spekulacija da naše oružje preko posrednika završava na ukrajinskom ratištu" objašnjava Kajtez i dodaje:

"Neobično je i što već mjesec dana čekamo objašnjenje od Rusije, sa kojom imamo prijateljske i bratske odnose. Znam da će mnogi sa antiruskim raspoloženjem, naročito u svjetlu aktuelnih dešavanja sa NIS-om, jedva dočekati ovu vijest, ali, iako smo se kao država našli u vrlo neprijatnoj situaciji, moramo spustiti loptu, ponašati se odgovorno i sačekati zvanično objašnjenje. Ipak, za Srbiju ovo nije nimalo dobra vijest.