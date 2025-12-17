Službenici Sektora granične policije su na graničnom prelazu Aerodrom Tivat danas, po međunarodnoj potjernici NCB Interpol-a Prag, uhapsili međunarodno traženo lice A.K. (35) iz Češke.

Izvor: MONDO

Naime, provjerama u saradnji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica je utvrđeno da se A.K. koji je pristupio graničnoj kontroli potražuje shodno međunarodnoj Interpolovoj potjernici koja je za njim raspisana po osnovu naloga za hapšenje izdatog od strane Ministarstva pravde Republike Češke radi vođenja krivičnog postupka zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i drugo odlaganje opojnih i psihotropnih supstanci i otrova Krivičnog zakonika Republike Češke.

On je uhapšen, te slijedi dalja komunikacija pravosudnih organa Crne Gore i Republike Češke u okviru ekstradicionog postupka.