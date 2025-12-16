Milatović je kazao da je riječ o jednoj od najozbiljnijih ekoloških i zdravstvenih prijetnji u Crnoj Gori...

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Neko u Podgorici mora da čuje šta se dešava u Pljevljima, da je prije neko veče u Pljevljima više djece završilo u bolnici upravo zbog ekološke katastrofe koja se desila, saopštio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas u Skupštini Crne Gore.

Osvrćući se na zagađenje vazduha u Pljevljima, Milatović je kazao da je riječ o jednoj od najozbiljnijih ekoloških i zdravstvenih prijetnji u Crnoj Gori, te da su nadležni morali pokazati veću odgovornost kada je u pitanju rješenje situacije koja šteti zdravlju građana i građanki Pljevalja.

“Neko u Podgorici mora da čuje šta se dešava u Pljevljima, da je prije neko veče u Pljevljima više djece završilo u bolnici upravo zbog ekološke katastrofe koja se desila. Mi smo već danas morali da imamo u Pljevljima makar pet ministara koji zajedno sa donosiocima odluka u Elektroprivredi treba da vide kako da se sanira šteta. Nažalost nemamo ni jednog člana vlade u Pljevljima”, rekao je Milatović, saopšteno je iz Kancelarije za odnose sa javnošću Predsjednika.

Takođe, Milatović je obrazložio danas u Skupštini prijedloge za izbor člana Fiskalnog savjeta i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

„Fiskalni savjet nije samo još jedno savjetodavno tijelo: on je korektiv, sigurnosni mehanizam i jedan od stubova fiskalne stabilnosti“, kazao je Milatović, podsjetivši da je višegodišnje kašnjenje u njegovom formiranju suštinski fiskalni i institucionalni problem.

Govoreći o ekonomskoj slici, Milatović je ukazao na potrebu za jačim fiskalnim pravilima i realnim projekcijama.

„Danas živimo paradoks: ekonomija raste dva odsto, a inflacija je pet odsto, a trebalo bi da bude obrnuto”, rekao je Milatović.

Kazao je da Fiskalni savjet mora biti „prva profesionalna linija odbrane od populizma i neodrživih odluka“.

Milatović je predložio Stevana Gajevića za člana Fiskalnog savjeta, nakon transparentnog i stručnog postupka, ističući njegov dugogodišnji rad u finansijskom sektoru i sudsko-vještačku praksu kao garanciju profesionalne nezavisnosti i integriteta.

Istovremeno je Skupštini predložio da za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda imenuje mr Sinišu Bjekovića, uz podsjećanje na povjerenje javnosti i kontinuitet rezultata institucije Zaštitnika u prethodnom mandatu.

„Izbor Zaštitnika nije formalnost, već odluka o snazi institucije koja treba da bude prva adresa građaninu kada osjeti nepravdu”, zaključio je Milatović.