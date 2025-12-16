Uhapšen muškarac u Zemunu zbog sumnje da je pijan nožem prijetio supruzi i sinu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Beogradska policija uhapsila je muškarca M.A. (66) u subotu 13. decembra zbog sumnje da je pijan nožem napao sina A.A. (45) i suprugu S.A. (65), saznaje "Telegraf". Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da je počinio krivično djelo Nasilje u porodici.

Izbila je svađa nakon čega je uzeo kuhinjski nož i prijetio im smrću. Sin je uspio da ga spriječi do dolaska policije.

Priveden je na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) jer je odbio da ga policija testira na količinu alkohola u krvi. Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf/MONDO)