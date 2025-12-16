Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podnijelo je predlog da majka koja je ostavila novorođenče bude smještena na psihijatrijsko liječenje.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu oglasilo se povodom događaja koji je izazvao interesovanje javnosti, kada je 20. oktobra u jutarnjim časovima u Novom Sadu, na travnatoj površini, zatečeno novorođenče bez znakova života.

"Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obavještava javnost da je, nakon sprovedene istrage, danas 16. decembra, podnijelo predlog da se okrivljenoj M. K. izrekne mjera bezbijednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Ovaj predlog podnijet je Višem sudu u Novom Sadu, zbog opravdane sumnje da je M. K. izvršila protivpravno djelo koje je u zakonu određeno kao krivično djelo teško ubistvo", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je takođe stavilo predlog da se okrivljenoj M. K. produži pritvor.

"Predlog za produženje pritvora stavljen je zbog opasnosti da bi okrivljena boravkom na slobodi bila nedostupna državnim organima, zatim zbog opasnosti da bi mogla da ponovi slična ili teža djela, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka", navodi se u saopštenju.

