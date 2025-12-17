Smederevska policija uhapsila je M. S. (48) zbog sumnje da je u kafanskoj tuči pretukao i usmrtio muškarca (41). Napadač se sumnjiči i za prijetnje, otmicu vozila i pljačku dok je pokušavao bjekstvo ka Beogradu.

Smederevska policija uhapsila je muškarca M. S. (48) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo kada je kafanskoj tuči u Smederevu, pri bezobzirnom i nasilničkom ponašanju pretukao i usmrtio muškarca (41).

M. S. se sumnjiiči i da je sa još jednim muškarcem prijetio i radnicima na pumpi i drugim ljudima u namjeri da se dokopaju vozila za bjekstvo, u jednom trenutku primorali su vozača da ih poveze za Beograd, njemu su oteli i novac. Smederevska policija ih je stigla i uhapsila.