Izvor: Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram

Srpska policija u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske na graničnom prelazu u Batrovcima na osnovu Interpolove međunarodne potjernice preuzeli su Milovana Zdravkovića koji se sumnjiči da je izvršio krivična djela, teško ubistvo, udruživanje radi vršenja krivičnih djela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Riječ je o kumu vođe Kavačkog klana, Radoja Zvicera.

Nalazi se na Interpolovoj potjernici

Kum Radoja Zvicera i navodni pripadnik Kavačkog klana Milovan Zdravković sumnjiči se da je jedan od izvršilaca krivičnog djela teško ubistvo 19. januara 2020. godine u Atini, kada su naočigled svojih porodica u jednom restoranu ubijeni škaljarci Igor Dedović i Stevan Stamatović. Sumnja se da je ovo krivično djelo planirao sa vođom Kavačkog klana i ostalim pripadnicima organizovane kriminalne grupe, kao i da je plaćao direktne izvršioce likvidacije. Zbog toga je Srbija njegovo ime i prezime stavila na Interpolovu potjernicu.

Takođe, on se sumnjiči da je kao pripadnik druge organizovane kriminalne grupe organizovao pošiljke većih količina opojne droge kokain iz Južne Amerike u Evropu i Srbiju. Međutim, to nisu jedina krivična djela koja mu se stavljaju na teret. U septembru prošle godine Zdravković je uhapšen u Španiji na osnovu Evropske potjernice i izručen je Hrvatskoj zbog posjedovanja falsifikovanog hrvatskog pasoša iz 2018. godine.

Čekajući suđenje u ćeliji u hrvatskom zatvoru zbog falsifikovanja pasoša, osuđen je i na uslovnu kaznu zatvora, ali i na dodatnu novčanu kaznu, a nakon što je priznao krivicu, ukinut mu je pritvor. Dok je čekao da bude pušten na slobodu pripadnici kriminalističke policije došli su po njega i ponovo je uhapšen na osnovu srpske potjernice, naime zbog ubistva i trgovine drogom. Tako je vraćen u Županijski sud u Velikoj Gorici, gdje je donijeta odluka o ekstradicionom pritvoru.