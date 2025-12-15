Sinoć je u beogradskom naselju Cerak pretučen 13-godišnji dječak, a zbog povrede glave primljen je u bolnici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Brutalan napad dogodio se u toku noći u beogradskom naselju Cerak, a pretučen je maloljetni dječak (13). Maloljetnik je nakon napada, u pratnji oca, primljen u bolnicu gdje mu je ukazana ljekarska pomoć, a ljekari su mu konstatovali povrede glave.

Prema prvim informacijama pretučeni dječak je policiji izjavio da ga je tokom noći na ulici napala i pretukla grupa mladića. Detalji samog napada, kao i motivi, za sada nisu poznati, a okolnosti pod kojima je došlo do incidenta predmet su dalje istrage.

O slučaju su odmah obaviješteni policija i nadležno tužilaštvo, koje je preuzelo dalje postupanje.

Policijske ekipe izašle su na teren, prikupljaju se informacije i izjave, a očekuje se i pregled snimaka sa nadzornih kamera u okolini mjesta gdje se napad dogodio, kako bi se identifikovali napadači. Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.



