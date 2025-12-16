Crna Gora je do sada otvorila sva 33 poglavlja, a privremeno zatvorila sedam.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Briselu će se danas održati Međuvladina konferencija na kojoj bi Crna Gora trebalo da zatvori pet poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom (EU), i to: Poglavlje 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 - Sloboda kretanja kapitala, 6 - Privredno pravo, 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj i 13 – Ribarstvo.

Crnogorsku delegaciju predvodi premijer Milojko Spajić, a uz njega čine je: potpredsjednici Ervin Ibrahimović i Nik Đeljošaj, kao i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ministar finansija Novica Vuković i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković.

Crna Gora je do sada otvorila sva 33 poglavlja, a privremeno zatvorila sedam.

Cilj Vlade je da do kraja naredne godine zatvori sva preostala poglavlja.

Njemački kancelar Fridrih Merc nedavno je rekao da EU može preći na sljedeći u korak u procesu pregovora o članstvu Crne Gore i uskoro početi rad na sporazumu o pristupanju.

- Ovdje želim jasno da kažem: upravo sa Crnom Gorom, koja je vjerovatno najviše napredovala među kandidatima, možemo sada preći na sljedeći korak i uskoro početi rad na sporazumu o pristupanju. To je i u našem interesu, jer što smo bliže povezani, to možemo bolje da djelujemo zajedno u Evropi. To se posebno odnosi na ograničavanje nelegalnih migracija. Za naše dvije zemlje to je od velikog značaja - kazao je, između ostalog, Merc, prenosi Pobjeda.

Nakon današnje konferencije Crna Gora bi u narednu, vjerovatno i odlučujuću godinu, ušla sa 12 zatvorenih pogavlja.

Status kandidata Crnoj Gori je odobren u decembru 2010. godine, a u junu 2012. počela je pregovore.