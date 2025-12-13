U Hrvatskoj i Rumuniji pojavili su se novi slučajevi gube, hronične zarazne bolesti.

Hrvatska je zabilježila izolovani slučaj gube, hronične zarazne bolesti poznate još iz biblijskih vremena. Riječ je o stranom radniku, a nadležni uvjeravaju da je situacija pod kontrolom i da nema razloga za paniku. Posljednji slučaj gube u Hrvatskoj zabilježen je 1993. godine.

Guba, poznata i kao lepra, hronična je zarazna bolest koju izaziva bakterija Mycobacterium leprae. Najčešće pogađa kožu i periferne nerve, a neliječena može dovesti do trajnog oštećenja i invaliditeta. Iako je vijekovima bila sinonim za stigmu i izolaciju, danas se guba uspješno liječi kombinacijom antibiotika i predstavlja izlječivu bolest. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), većina oboljelih, uz pravovremeno liječenje, može voditi normalan život bez rizika za okolinu.

Situacija pod kontrolom

Pacijent sa simptomima gube javio se splitskim epidemiolozima prije oko deset dana. Slučaj je potvrdio i rukovodilac Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, Bernard Kaić.

"O tome se nije pričalo i pisalo, zato što je otkriven. Čovjek se liječi, njegovi bliski kontakti su dobili terapiju, postekspozicijsku, oni čak nisu ni zaraženi. Daje se profilaksa i prate se, i stvar je pod kontrolom", izjavio je Kaić.

Iz Ministarstva zdravlja pojasnili su da je riječ o stranom radniku iz Nepala koji već dvije godine sa porodicom živi u Hrvatskoj. Splitski epidemiolozi nisu željeli da daju nikakve izjave.

Liječenje traje dugo

Guba je hronična zarazna bolest koju izaziva bakterija. Prenosi se uglavnom kapljičnim putem, kašljanjem ili kihanjem, a za zarazu je potreban dugotrajan kontakt sa oboljelom osobom.

Epidemiolog Kaić objašnjava da se guba "manifestuje kožnim promjenama i oštećenjem nerava, tako da ljudi gube osjećaj i osjećaju slabost. Ali slično kao i tuberkuloza, koja je takođe hronična bolest, može se izliječiti, liječenje traje dugo, 6 do 12 mjeseci sa više vrsta lijekova, ali je izlječivo. Nije to neki veliki bauk".

Guba se pojavila i u Rumuniji

U Rumuniji je potvrđen prvi slučaj lepre, poznate i kao guba, nakon više od četrdeset godina, dok su još tri osobe pod sumnjom na zarazu. Vijest je potvrdio rumunski ministar zdravlja Alexandru Rogobete, navodeći da je riječ o četiri žene azijskog porijekla, zaposlenih kao maserke u spa centru u gradu Cluj-Napoca.

Hitne mjere su odmah uvedene. Nakon što su kod žena primijećene sumnjive kožne promjene, sprovedena su klinička i mikrobiološka testiranja. Kod jedne je potvrđena prisutnost bakterije Mycobacterium leprae, izazivača bolesti, dok se nalazi za ostale tri još čekaju. Zdravstvene vlasti odmah su reagovale zatvaranjem spa centra, sprovedene su potpune dezinfekcije prostora i pokrenuto testiranje svih zaposlenih, uz širu epidemiološku istragu, prenosi Index.

Pacijentkinja sa potvrđenom dijagnozom započela je liječenje prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), što brzo smanjuje rizik od prenosa zaraze.

Iz rumunskog Ministarstva zdravlja poručuju da je guba slabo zarazna i da je za prenos potreban dugotrajan i blizak kontakt sa zaraženom osobom. Naglašavaju da prenos kratkim kontaktom ili boravkom u zajedničkim prostorijama nije moguć.

Posljednji slučaj gube u Rumuniji zabilježen je 1981. godine. Vlasti su najavile da će nastaviti sa kontinuiranim nadzorom situacije i redovno obavještavati javnost o razvoju događaja.

Uvođenje pregleda za strane radnike

U Hrvatskoj se čeka na regulaciju koju je pokrenuo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a koja bi stranim radnicima uslovila rad donošenjem dokaza o vakcinaciji.

Kaić pojašnjava da je riječ o osnovnim vakcinama važnim za kolektivni imunitet, kako bi se spriječilo širenje bolesti. Postupak donošenja te odluke je u toku.

Dodaje da se ne radi samo o vakcinaciji, već i o uvođenju pregleda na neke bolesti kojih kod nas nema, sve s ciljem da se one otkriju na vrijeme i zaustavi njihovo širenje.

