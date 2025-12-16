Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su 11 osoba zbog sumnje da su u periodu od 2019. do 2025. godine izvršili više krivičnih djela poreske utaje, poreske prevare i pranja novca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa službenicima Sektora poreske policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su 11 osoba.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više produženih krivičnih djela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrijednost iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao i više produženih krivičnih djela pranje novca, policija je uhapsila J. C. (1964) i B. K. (1976), odgovorna lica privrednih društava iz Apatina i Temerina, M. R. (1965), B. R. (1960), M. T. (1966) i M. B. (1949), odgovorna lica više privrednih društava iz Novog Sada, M. R. (1995), V. R. (1988) i S. T. (1995) fizička lica iz Novog Sada i N. N. (1964) i S. P. (1970) iz Zaječara, dok se za još dvije osobe intenzivno traga.

Sumnja se da su u periodu od 2019. do 2025. godine, J. C., B. K. i osoba za kojom se traga, kao odgovorna lica tri privredna društva iz Apatina i Temerina, iskoristili fiktivne fakture o navodno izvršenom prometu građevinske robe i usluga, koje su sačinili i ispostavili M.R., B.R., M.T., M.B. i još jedna osoba za kojom se traga, kao odgovorna lica više privrednih društava iz Novog Sada.

Potom su, kako se sumnja, na osnovu fiktivnih faktura osumnjičena odgovorna lica tri privredna društva iz Apatina i Temerina izbegli obračun, prijavu i plaćanje poreskih obaveza poreza na dodatu vrijednost i poreza na dobit pravnih lica u ukupnom iznosu od 345.578.142 dinara, saopštio je MUP.

Kako se sumnja, po istim fiktivnim fakturama su J. C., B. K. i osoba za kojom se traga, sa tekućih računa ova tri privredna društva isplatili 722.130.223 dinara na tekuće račune svojih navodnih dobavljača – privrednih društava iz Novog Sada.

Odgovorna lica tih privrednih društava M.R., B.R., M.T., M.B. i još jedno lice za kojim se traga su po prijemu tog novca, sa znanjem da novac potiče od kriminalne djelatnosti, kako se sumnja, izvršili prenos i konverziju tog novca u ukupnom iznosu od 610.052.297 dinara, neosnovanim podizanjem u gotovini sa računa tih privrednih društava i neosnovanim bezgotovinskim transakcijama na svoje račune kao fizičkih lica.

Takođe, kako se sumnja, dio novca su prebacivali i na lične tekuće račune M.R., V.R., S.T., N. N. i S. P., odakle su taj novac dalje konvertovali u gotovinska sredstva, zadržali ga za sebe i koristili. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

