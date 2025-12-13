Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pisao je francuskom predsjedniku Emanuelu Makronu.

Izvor: printscreen/youtube/skuština crne gore

Šanse da Crna Gora u utorak zatvori svih pet planiranih poglavlja značajno su porasle, poslije intenzivnih diplomatskIh aktivnosti između predstavnika država članica Evropske unije (EU) koje se zalažu za što brži prijem Crne Gore, i Podgorice sa jedne i Pariza sa druge strane.

Francuska strana nagovijestila je Podgorici da će dati zeleno svjetlo i za dva poglavlja koja je juče blokirala na sjednicama tijela Savjeta EU - Radne grupe Savjeta (COELA) i Komiteta stalnih predstavnika država članica (COREPER II). Riječ je o poglavljima - 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (Ribarstvo).

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sinoć je pisao francuskom predsjedniku Emanuelu Makronu, tražeći političku podršku za zatvaranje svih pet poglavlja.

Milatović je to, prema nezvaničnim informacijama uradio na inicijativu ministarke evropskih poslova Maide Gorčević, odnosno, nakon što ga je ona obavijestila da je Pariz odlučio da blokira zatvaranje dva poglavlja.

Istovremeno su predstavnici Vlade, predvođeni premijerom Milojkom Spajićem, imali diplomatske aktivnosti sa predstavnicima zemalja članica.

Spajić je bio u komunikciji sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom i njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Francuska je u petak, bez prethodnih najava i nagovještaja, stopirala Podgorici zatvaranje dva poglavlja u pregovorima s Briselom.

Francuzi su tvrdili na sjednicama tih tijela da dva poglavlja nisu spremna za "štrikliranje" i da nisu dovoljno usklađena s tekovinama EU, ne navodeći, međutim, konkretne razloge za takav svoj stav.

Odluka Francuske može biti promjenjena na ministarskom nivou (ministri spoljnih poslova ili evropskih poslova u okviru Savjeta EU za opšte poslove), na kom će se, 16. decembra, finalno odlučivati o (ne)zatvaranju poglavlja.

Zeleno svjetlo sinoć su u Briselu dobila tri poglavlja - 3 (Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga), 4 (Sloboda kretanja kapitala) i 6 (Privredno pravo).