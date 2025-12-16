Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će zamoliti ljude koji se nalaze u kampu ispred Narodne skupštine da se pomjere kako bi se omogućio nesmetan saobraćaj.

Izvor: MONDO

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da će zamoliti ljude koji se nalaze u kampu ispred Narodne skupštine da se pomjere, kako bi oslobodili saobraćaj za građane.

"Da li će da me poslušaju ili ne, to ne mogu da vam kažem. I nisam siguran, ali to će svakako da bude moja molba. Ići ću narednih dana, da te dobre ljude, koji su čuvali svoju državu protiv nevaspitanih, nepristojnih batinaša, koji su ih napadali gotovo svakodnevno i uspjeli da odbrane državu na kraju krajeva i na kraju da donesu pobjede slobodnoj srpskoj državi i tako je bilo i tako će biti", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara kada će biti uklonjen kamp ispred Narodne skupštine.

Kako je naveo, "blokaderi ne mogu da podnesu jedino mjesto u Srbiji gdje se okuplja neko sa drugačijim mišljenjem".

"Držali su nam dnevno po sedam stotina mjesta, zauzetih i blokiranih. Sve protivzakonito i sve neprijavljeno. A ovo je mjesto koje je prijavljeno", zaključio je Vučić.