"Bolje da ga nismo ni dobijali nego što smo dobili čistu pornografiju" naveo je Milan Knežević u obraćanju na konferenciji za medije.

Izvor: MONDO

Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević saopštio je da su "najzad" dobili ugovor između Vodovoda i turskih firmi Kurzu i Alkatraš, za koje je, dodaje, garanciju dalo Ministarstvo finansija i ekologije.

Knežević je na svom Fejsbuk profilu objavio snimak u kom lista stranice ugovora nazivajući ga "koruptivnom pornografijom".