Podrška većine članica EU, očekuje se rasplet na sjednici Corepera

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora bi naredne sedmice trebalo da zatvori tri pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji – poglavlja 3 (Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga), 4 (Slobodno kretanje kapitala) i 6 (Pravo privrednih društava).

Iako zatvaranje poglavlja 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (Ribarstvo) nije dobilo saglasnost na nedavnoj sjednici Radne grupe Savjeta EU (COELA), zbog rezerve Francuske, očekuje se da bi pitanje moglo biti razmotreno već u ponedjeljak na sjednici Komiteta stalnih predstavnika EU (Coreper).

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore i član Odbora za evropske integracije Nikola Camaj ocijenio je da francuski stav ne treba tumačiti kao negativan signal, navodeći da su dodatna pojašnjenja u pregovaračkom procesu uobičajena.

Predsjednik kluba poslanika Bošnjačke stranke Amer Smailović izrazio je očekivanje da će napredak Crne Gore biti potvrđen na narednoj Međuvladinoj konferenciji, koja je zakazana za 16. decembar.

Ministar poljoprivrede Vladimir Joković saopštio je da je resorno ministarstvo ispunilo sve zahtjeve Evropske komisije u vezi sa poglavljima 11 i 13, ističući da je Crna Gora dobila podršku 26 država članica EU.

„Dobili smo pozitivne ocjene i jasnu podršku većine zemalja. Razlozi zbog kojih Francuska nije dala saglasnost nijesu nam zvanično saopšteni, ali komunikacija i dalje traje“, kazao je Joković, ocjenjujući da postoji prostor za promjenu odluke.

Iz izvora Evropske komisije saopšteno je da je francuski stav izazvao iznenađenje u Briselu, ali da crnogorski pregovarački tim ostaje optimističan i intenzivno radi na rješavanju otvorenih pitanja.

Crna Gora je kandidat za članstvo u EU od 2010. godine, a pregovore je otvorila 2012. Do sada je otvorila 33 pregovaračka poglavlja, dok se zatvaranje poglavlja 31 ranije odlagalo na zahtjev Hrvatske.