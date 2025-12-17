“Provjerom podataka preko NCB interpola Podgorica utvrđeno je da se vozilo potražuje od strane NCB Interpola Njemačke”, dodaju iz policije.

Izvor: Uprava policije

Na graničnom prelazu Debeli Brijeg oduzet je Audi RS7 koji se potražuje u Njemačkoj, saopštili su iz Uprave policije.

Naime, kako je saopšteno, službenici Sektora granične policije su na graničnom prelazu Debeli Brijeg kontrolisali državljanina Turske A.K. (38) koji je upravljao vozilom marke Audi, model RS7, njemačkih registarskih oznaka, a za koje je utvrđeno da je u vlasništvu druge osobe.

“Provjerom podataka preko NCB interpola Podgorica utvrđeno je da se vozilo potražuje od strane NCB Interpola Njemačke”, dodaju iz policije.

Automobil vozilo je privremeno oduzet i predat na dalju nadležnost i postupanje Odjeljenju bezbjednosti Herceg Novi.

