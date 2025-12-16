Dječji psihijatar iz Osijeka uhapšen je zbog sumnje da je zlostavljao maloljetne pacijente i davao im drogu.

Dječji psihijatar (46) iz KBC-a Osijek uhapšen je i krivično prijavljen zbog sumnje da je počinio niz teških krivičnih djela, uključujući zlostavljanje maloljetnih pacijenata i omogućavanje konzumiranja droge. Nakon završene kriminalističke istrage, predat je pritvorskom nadzorniku, saopštila je policija. Psihijatar se sumnjiči za zlostavljanje četiri maloljetne djevojke i dvije punoljetne osobe – djevojku i mladića.

Određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i ponavljanja krivičnog djela. Na teret mu se stavlja ukupno 10 krivičnih djela.

Godinama zlostavljao pacijente, sada dali iskaze

Policija sumnja da je dečji psihijatar u periodu od 2016. do 2019. godine u osječkom KBC-u zloupotrijebio svoj položaj. Prema navodima, svojim četvoro pacijenata, koji su u to vrijeme bili maloletni, obraćao se neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu i davao im drogu na konzumaciju.

Istragom je takođe utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine drogu davao i odraslim osobama, svojim poznanicima, danas 35-godišnjoj ženi i 35-godišnjem muškarcu. Žrtve su sada dale iskaze i odlučile da svjedoče protiv njega, zbog čega tužilaštvo smatra da postoje dovoljni dokazi za krivično gonjenje. Slučaj je tek sada finalizovan.

Pronađena droga i predmeti

Na osnovu naloga Županijskog suda u Osijeku, policija je juče pretražila njegov dom, ordinaciju i vozilo. Tom prilikom pronađena su dva računara, mobilni telefon i značajna količina različitih droga. Zaplenjeno je 33 kesice marihuane ukupne težine 213,9 grama, 12 tableta MDMA, hašiš, dodatna pakovanja MDMA u grumenima, amfetamin i špric sa 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja.

Nakon završene istrage, psihijatar je uhapšen i predat pritvorskom nadzorniku uz krivičnu prijavu za djela: "Povreda djetetovih prava", "Bludne radnje", "Omogućavanje konzumiranja droga" i "Neovlašćena proizvodnja i promet droga".

Prethodna prijava za napad na maloljetnika

Prema navodima Telegrama, radi se o ljekaru o kojem su pisali još u septembru ove godine, kada se majka 16-godišnjeg dječaka oboljelog od autizma obratila policiji. Ona je 8. jula podnijela prijavu zbog povrede djetetovih prava, optužujući psihijatra za neljudski tretman njenog sina, pacijenta koji se godinama liječi od visokofunkcionalnog oblika autizma, Aspergerovog sindroma.

Ljekar je, prema njenim tvrdnjama i izjavama dvoje kolega psihijatara, grubo nasrnuo na dječaka, više puta ga snažno udario po glavi, vrijeđao i omalovažavao. Majka je ispričala da to nije bio prvi put, ranije je dječaka snažno udario u nos, što je izazvalo krvarenje, dok je ona pokušavala da smiri dječaka i obriše mu krv s lica.

Dvoje psihijatara iz istog Zavoda ispričalo je da je isti ljekar fizički nasrnuo i na koleginicu, psihijatricu, koju je nekoliko puta ošamario. Ona je to prijavila upravi KBC-a, ali su joj rekli da ništa ne mogu učiniti jer "nema dokaza" i da će njena riječ biti protiv njegove.

Na upit Telegrama, iz KBC-a Osijek su saopštili da je "Uprava preduzela sve radnje i da je postupak u toku". Policija nije željela da daje dodatne informacije, pozivajući se na zaštitu prava i dobrobiti djece.

