Sagovornici su se saglasili da dobri odnosi sa državama regiona i vodeća uloga Crne Gore u procesu evropskih integracija predstavljaju dodatni potencijal za uspješan razvoj ove oblasti, uz adekvatno normiranje i institucionalnu podršku.

Crna Gora i Ujedinjeni Arapski Emirati započeće formalnu saradnju u oblasti arbitraže potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, koje je planirano početkom naredne godine, saopšteno je tokom sastanka ministra pravde Crne Gore Bojana Božovića i predsjednika Međunarodnog arbitražnog centra Dubaija Tarika Humaida Al Tajera, održanog u okviru službene posjete UAE.

Na sastanku je ocijenjeno da opredijeljenost Vlade Crne Gore ka jačanju mehanizama arbitraže predstavlja snažnu poruku budućim investitorima da je država otvorena za poslovanje i sigurna za ulaganja. Memorandumom bi se, kako je dogovoreno, stvorili uslovi za punu institucionalnu i ekspertsku podršku Crnoj Gori u razvoju arbitražnog sistema.

Ministar Božović je predstavio aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje zakonodavnog okvira u oblasti arbitraže, naglasivši da je pravna sigurnost investicija jedan od ključnih prioriteta Vlade. „Uspjeh arbitraže direktno zavisi od kvaliteta pravnog okvira, zbog čega smo odlučni da primijenimo najbolju svjetsku praksu i u optimalnom roku se pozicioniramo kao relevantan regionalni akter“, poručio je Božović.



Poseban akcenat stavljen je i na obuku stručnog kadra, u čemu će Međunarodni arbitražni centar Dubaija pružiti punu podršku. Al Tajer je istakao da UAE sa zadovoljstvom doživljavaju namjeru Crne Gore da unaprijedi arbitražu i mehanizme medijacije, naglašavajući da u tom procesu vide partnerstvo, a ne konkurenciju.



Uz zajedničku poruku da bez pravne sigurnosti nema ekonomskog razvoja, istaknuto je da snažna međudržavna saradnja na institucionalnom nivou predstavlja jasan signal investitorima iz UAE da je Crna Gora pouzdana destinacija za ulaganja.

Predsjednik Međunarodnog arbitražnog centra Dubaija uputio je ministru Božoviću i poziv da učestvuje na Sedmici arbitraže, koja će biti održana u Dubaiju početkom novembra 2026.