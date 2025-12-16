Prema njegovim riječima on je zaslužan za to što Francuska nije blokirala dva poglavlja, da je on imao intenzivnu komunikaciju sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom, a da je na kraju po njegovoj priči, premijer Milojko Spajić pokupio kajmak.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović tvrdi da je zatvaranje pet pregovaračkih poglavlja dobra vijest za Crnu Gori, ali da će sada biti svakim danom sve teže što zahtjeva odgovorno vođenje koje on u Vladi sada ne vidi.

On je novinarima u Skupštini ispričao hronologiju događaja.

“Mene je u petak popodne pozvala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i zamolila me u kontekstu jedne vrlo ozbiljne, teške situacije u kojoj se zemlja našla u tom trenutku, Francuske blokade, da uspostavim direktnu komunikaciju sa predsjednikom Makronom. Pitao sam može li neko iz Vlade to da uradi, ona mi je objasnila da na žalost nakon puno pokušaja niko iz Vlade to nije mogao da uradi”, kazao je Milatović.

Milatović je naglasio da u subotu veče oko 19 časova dobio je konačan odgovor od Makrona da će stvari biti riješene.

“Ja sam tu poruku odmah prenio ministarki Gorčević. Pretpostavljam da je ona nakon što je prenijela poruku, prije svega putem Javnog servisa počeo medijski spin”, zaključio je Milatović.