Muškarac napao majku i baku, pa zapalio salaš u Bajmoku.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

U toku noći subote 13. na nedelju 14. decembra izbio je požar na salašu u Bajmoku u Subotici kada je muškarac L.S, prema prvim informacijama portala "Subotičke", napao majku i baku, pa izazvao požar. On je benzinom zapalio salaš nakon napada na majku i baku.

Vatrogasci su brzo intervenisali i uspjeli da spasu žene. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je uhapšen nakon što je prvo pobjegao posle incidenta.

Prema informacijama pomenutog portala, ovaj muškarac je i ranije bio nasilan prema članovima svoje porodice. Trenutno ima zabranu prilaska svojoj partnerki.