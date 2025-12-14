Zdravković je uhapšen po Interpolovoj poternici koju je Srbija raspisala zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu vođa škaljarskog klana, Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, u Atini u januaru 2020. godine.

Izvor: MUP Srbija

Milovan Zdravković (45), zvani Teg, član kavačkog klana i kum Radoja Zvicera, izručen je Srbiji iz Hrvatske uz pojačane mjere obezbjeđenja. Zdravković je uhapšen u oktobru prošle godine u Hrvatskoj, a izručenje je obavljeno u saradnji policijskih službi Srbije i Hrvatske.

Zdravković je uhapšen po Interpolovoj potjernici koju je Srbija raspisala zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu vođa škaljarskog klana, Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, u Atini u januaru 2020. godine. Nakon izručenja, sproveden je u pritvor koji mu je ranije odredio sud.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ranije je pojasnio da je Zdravković, kao visokopozicionirani član kavačkog klana, bio angažovan u finansiranju logistike, plaćanju stanova i angažovanju lica za praćenje ciljeva. Prema podacima iz presretnutih komunikacija putem aplikacije Skaj, Zdravković je lično pratio likvidacije Dedovića i Stamatovića u restoranu u Atini 19. januara 2020.

Tužilaštvo navodi da je Zdravković, nakon dvostrukog ubistva, koordinirao pružanje zaštite i poslova Veljku Belivuku, kojeg su članovi klana smatrali zaslužnim za pronalazak Dedovića i Stamatovića. Skaj prepiska pokazuje da je Zdravković u čet-grupi u kojoj su bili Zvicer, Milan Vujotić, Milan Knežević i više nepoznatih osoba, u realnom vremenu pratio kretanje žrtava i akciju klana.

Vođa kavačkog klana i Zdravkovićev kum, Radoje Zvicer, i dalje je u bjekstvu.