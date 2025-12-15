Na svečanosti povodom obilježavanja 120 godina od donošenja Ustava za Knjaževinu Crnu Goru, Mandić je kazao da građani traže da najviši pravi akt predstavlja stvarnost.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sadašnji Ustav, donesen od strane jedne parlamentarne većine, ne odslikava stvarno stanje u našoj zemlji. Postoje mnogi elementi koji su spremni da se upodobe sadašnjem vremenu. Među njima je i status srpskog jezika, saopštio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

” Vrijeme je da se ispravi istorijska nepravda od ljudi koji su 30 godina dijelili Crnu Goru i da budemo odgovorni kao što su bili naši preci . Među činjenicama koje mislim da treba da se upodobe je status srpskog jezika”, rekao je Mandić, dodajući da uloga Skupštine ostaje od presudnog značaja.

On je dodao da “građani ne traže čudo”, već da “najviši pravni akt predstavlja stvarno stanje”.

“Niko ne želi da se status drugih jezika mijenja”, istakao je.

“Crna Gora je i danas pred izazovima, kao i u vrijeme uspostavljanja parlamentarizma”, kazao je Mandić.

Istakao je da parlament mora biti ogledalo društva ali i korektiv.

” Danas je Crna Gora višenacionalna i viševjerska država. Naš put ka EU nije odricanje od sebe. Mi u evropsku porodicu želimo da unesemo sve ono što nas je krasilo vjekovima: slobodu, čojstvo i junaštvo. Neka nam ovaj veliki jubilej bude podjsetnik da se istorija ne nasljeđuje “, istakao je Mandić.

U okviru obilježavanja pomenutog jubileja, Skupština Crne Gore će prirediti i okrugli sto sjutra u Vili “Gorica”, s početkom u 9 sati.