Izvor: Profimedia

Crna Gora će ove godine, umjesto planiranih pet, vjerovatno zatvoriti tri pregovaračka poglavlja u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom, jer je Francuska na sastanku ambasadora zemalja članica EU u Briselu blokirala poglavlja poljoprivrede i ruralnog razvoja (11) i ribarstva (13), iako su tehnički spremna za zatvaranje.

Za sada će biti zatvorena poglavlja: pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga (3), slobodno kretanje kapitala (4) i pravo privrednih društava (6). Preostala dva poglavlja, koja su Crna Gora očekivala da zatvori u paketu, naišla su na francusku blokadu, što je izazvalo iznenađenje među ostalim članicama.

Međuvladina konferencija predviđena je za 16. decembar, a tokom vikenda stalni predstavnici država članica EU nastaviće dodatna usaglašavanja. KOREPER, centralno tijelo EU koje priprema odluke Savjeta, zasjedaće u ponedjeljak i tada bi moglo biti odlučeno da li će francuska blokada biti prevaziđena.

Premijer Crne Gore Milojko Spajić poručuje da će Crna Gora postati članica EU 2028. godine i da će nastaviti svojim putem, dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da Zapadni Balkan treba integrisati u cjelini, što vidi kao stabilno i predvidivo rješenje za region.

Diplomate u Briselu ocjenjuju da francuska blokada ima političku, a ne tehničku prirodu, te da će ishod narednih pregovora odrediti hoće li Crna Gora ući u 2026. godinu s tri ili svih pet zatvorenih poglavlja.