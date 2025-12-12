Predložena odluka, dostavljena parlamentu, ne sadrži finansijsku analizu, ali prema gruboj procjeni, riječ je o dodatnom godišnjem trošku od oko 128.000 eura u odnosu na dosadašnja izdvajanja za 59 odbornika.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

O povećanju odborničkih naknada – koje su sami predložili – odbornici će se izjašnjavati na sjednici zakazanoj za 23. decembar, pod uslovom da obezbijede kvorum, što im tokom ove godine često nije polazilo za rukom. Tako je, primjerice, sjednica u avgustu završena tek iz četvrtog pokušaja.

Koliko je opravdano povećanje naknada za čak 60 odsto biće, očekuje se, jedna od ključnih tema rasprave, posebno imajući u vidu da sekretari u gradskoj upravi primaju između 1.200 i 1.300 eura, savjetnici 850 do 1.000 eura, a namještenici oko 700 eura. Riječ je o zaposlenima koji rade puno radno vrijeme, dok su odbornici ove godine održali 13 sjednica – od kojih su neke morale biti ponovljene jer nije bilo kvoruma. Slično je i sa radom odbora, budući da se često čeka da se odbornici pojave u zakazano vrijeme, prenosi DAN.

U ovom sazivu uobičajena je i praksa dugih zasijedanja, pa pojedine sjednice traju i po 14 sati, što se opravdava time da je većina odbornika zaposlena i nema pravo na slobodan dan.

Iako će se o budžetu za 2026. godinu glasati na istoj sjednici, u njemu nijesu predviđena sredstva za pokriće predloženog povećanja. Tokom izrade nacrta i prijedloga budžeta takva inicijativa nije bila najavljena. U budžetu za 2025. godinu za odborničke naknade opredijeljeno je 217.000 eura, a za narednu godinu planirano je 288.000 eura, uključujući naknade za rad na sjednicama, u odborima, savjetima, kao i prisustvo vjenčanjima.

Izmijenjenu odluku o naknadama potpisuju šefovi klubova Mitar Šušić (NSD, SNP, UCG), Miloš Krstović (Pokret za Podgoricu), Vladimir Bulatović (DNP–SCG–PCG), Anđela Mićović (Pokret Evropa sad), Mitar Paunović (Demokrate), Andrija Klikovac (DPS) i Miloš Mašković (Evropski savez). U obrazloženju navode da je od 2023. godine došlo do rasta minimalne zarade — na 800, odnosno 600 eura — kao i da su plate i troškovi života proporcionalno porasli.

„Odbornici Skupštine Glavnog grada odlučuju o pitanjima čija godišnja vrijednost prelazi 140 miliona eura. Uz novu političku realnost u Crnoj Gori i Podgorici, uloga parlamenta je izraženija, a rad odbornika proaktivniji i produktivniji, što je važno za razvoj demokratske prakse. Zato sadašnja naknada više nije adekvatan odraz obima obaveza i odgovornosti“, navodi se u obrazloženju predlagača.