Podgorička policija intervenisala je juče na Zabjelu po prijavi građanina da brat i sestra ometaju izvođenje radova

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako navode izvori iz policije, tokom postupanja policije S.Š. je pružao aktivni otpor, a zatim fizički napao službenika policije.

“On je odmah uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti”, rekli su nezvanično CdM-u iz policije.

Njegovoj sestri L.Š. je pozlilo prilikom intervencije policije, te joj je ljekarsku pomoć pružila ekipe Hitne pomoći, kako prenosi CdM.

Nakon toga i ona je uhapšena, zbog počinjenog prekršaja iz oblasti narušavanja javnog reda i mira, piše CdM.

Protiv oboje je građanin koji je podnio prijavu naveo da su ometali izvođenje radova na pomenutoj lokaciji.