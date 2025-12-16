D.J. je osumnjičen da je u alkoholisanom stanju bivšoj partnerki upućivao prijetnje i nanio teške tjelesne povrede

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju je nakon sprovedene istrage podiglo optužnicu protiv D.J., zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, sa predlogom za produženje pritvora.

Kako navode iz ODT-a okrivljenom se stavlja na teret da je u noći između 21 i 22.11.2025. godine u Bijelom Polju, u alkoholisanom stanju zlostavljao, više puta primijenio nasilje, uputio prijetnje i drskim i bezobzirnim ponašanjem narušio tjelesni i duševni integritet bivše partnerke, kojom prilikom je oštećenoj nanio teške tjelesne povrede.