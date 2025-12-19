Međuzvjezdana kometa 3I/ATLAS noćas je već prošla najbližu tačku u odnosu na Zemlju, ali astronomi poručuju da ovaj rijetki svemirski posetilac i dalje može da se posmatra teleskopima, i to još narednih nedelja.

Izvor: Profimedia/Pavlíček Luboš/ČTK

Jedan od samo tri poznata međuzvjezdana objekta ikada otkrivena trenutno prolazi kroz naš Sunčev sistem, i to samo jednom. Riječ je o kometi 3I/ATLAS, koja potiče iz okoline druge zvijezde i koja će se najviše približiti Zemlji 19. decembra. Ovo je sve što treba da znate ako želite da pokušate da je vidite večeras.

Šta je kometa 3I/ATLAS?

3I/ATLAS je kometa - kugla leda, prašine i smrznutih gasova, odnosno "kosmička snežna grudva", kako ih naziva NASA. Kako se približavaju Suncu, komete se zagrijevaju i razvijaju duge repove, karakteristične za većinu ovih nebeskih tijela.

Ogromna većina kometa koje posmatramo potiče iz Kajperovog pojasa ili Ortovog oblaka, dvije udaljene oblasti unutar našeg Sunčevog sistema. Međutim, kometa 3I/ATLAS nastala je van našeg sistema i samo prolazi pored njega. Kada jednom napusti Sunčev sistem, nikada se više neće vratiti.

Naučnici su prvi put uočili 3I/ATLAS na snimcima načinjenim u junu 2025. godine, pomoću teleskopa ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) u mestu Rio Urtado u Čileu, projekta koji finansira NASA. Otkriće je zvanično prijavljeno 1. jula.

Od tada su agencije i opservatorije širom svijeta usmjerile svoje instrumente ka kometi 3I/ATLAS kako bi je proučavale tokom njenog prolaska. Riječ je o retkoj prilici da se ispita materijal koji potiče izvan našeg Sunčevog sistema, što može pružiti uvid u proces formiranja planeta oko drugih zvijezda.

Dosadašnja posmatranja ukazuju na to da kometa ima prečnik između 320 metara i 5,6 kilometara, i da se kreće brzinom od oko 209.000 kilometara na sat.

Kada i gdje posmatrati kometu 3I/ATLAS?

Ona će 19. decembra dostići će najmanju udaljenost od Zemlje, oko 270 miliona kilometara, odnosno gotovo dvostruku prosječnu udaljenost između Zemlje i Sunca. (Važno je naglasiti da ne postoji nikakav rizik da će kometa udariti u Zemlju.)

Kometa će biti vidljiva i prije i posle tog trenutka – vjerovatno još nekoliko mjeseci, ali će vremenom postajati sve slabija i teža za uočavanje.

Ipak, večeras je pružena najbolja prilika za posmatranje ovog međuzvjezdanog posetioca. Kometa 3I/ATLAS neće biti vidljiva golim okom, niti pomoću slabijih dvogleda. Najbolji način da se vidi jeste korišćenjem teleskopa, bilo kućnog ili u okviru lokalne opservatorije. Takođe, mogu se koristiti aplikacije za posmatranje neba kako bi se precizno odredila njena pozicija.

Trenutno se kometa nalazi u sazvežđu Lava, relativno blizu njegove najsjajnije zvijezde – Regulusa. Treba imati u vidu da, u zavisnosti od lokacije posmatrača, kometa možda neće biti vidljiva tačno u trenutku njenog najbližeg prolaska pored Zemlje. Na istočnoj obali SAD-a, na primjer, biće najlakše uočljiva u satima pred zoru, kada se nalazi najviše na nebu.

Kako pratiti kometu 3I/ATLAS?

Ako niste u mogućnosti da kometu posmatrate sa svoje lokacije, možete pratiti prenos uživo koji organizuje The Virtual Telescope Project. Prenos će uključivati snimke sa teleskopa u Mančijanu u Italiji.

(The National Geographic/Mondo)