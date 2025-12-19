"Nakon razmatranja navedenih izjava, dežurni državni tužilac je ocijenio da u istima nema elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti", piše u odgovoru ODT-a Podgorica.

Izvor: MONDO / Mirela Ljumić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici ocijenilo je da nema elemenata krivičnog djela, koje se goni po službenoj dužnosti, nakon razmatranja izjave predsjednika Opštine Zeta Mihaila Asanovića koji je, između ostalog, naglasio da su Zećani navodno, kako je rekao: "spremni da na silu odgovorimo i spremno dočekujemo svaku akciju".

Asanović je naglasio i da "silom na Zetu nećete moći, a šta god dođe mi smo mu naredni"...

ODT Podgorica odgovorilo je "Vijestima" da je dežurni državni tužilac upoznat sa izjavama predsjednika Opštine Zeta Mihaila Asanovića.

"Nakon razmatranja navedenih izjava, dežurni državni tužilac je ocijenio da u istima nema elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti", piše u odgovoru ODT-a Podgorica.

Takva odluka donijeta je nakon što su u četvrtak policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica upoznali državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici sa izjavom predsjednika Opštine Zeta, tražeći izjašnjenje da li elemenata za krivičnu odgovoprnost.

I UP je "Vijestima" odgovorila da se "tužilac izjasnio da u navedenoj izjavi ne postoje elementi bića krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti".

Prvi čovjek Opštine Zeta oštro je reagovao nakon gostovanja gradonačelnika Saše Mujovića na Televiziji Vijesti, koji je po ko zna koji put ponovio da se Podgorica našla u nezavidnoj situaciji zbog protesta građana Zete, koji se protive izgradnji kolektora u Botunu.

Gradonačelnik Podgorice pojasnio je da je bilo kakvo izmještanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz Botuna u ovom trenutku neprihvatljivo i nemoguće, a potom i pozvao lidera DNP-a Milana Kneževića da predloži zakonsku izmjenu, kojom bi se definisao "odštetni zahtjev ako se bilo kome ugrožava životna sredina".

Mujović je naglasio i da Evropska unija "nikad snažnije" nije stala uz neki projekat i podržala ga", a ponovio je i da svaka služba, u prvom redu, Komunalna policija ili Uprava policije moraju biti "strogo profesionalne", te da postupaju strogo u skladu sa zakonom "kako bi se poštovao integritet svakog građanina - kako nas koji smo za izgradnju tog postrojenja, tako i onih koji protestuju".

Gostovanje gradonačelnika bilo je povod da Asanović prijetećim tonom reaguje...

"Zajedno sa našim građanima spremni smo da na silu odgovorimo i spremno dočekujemo svaku akciju na koju Mujović poziva, a koja bi mogla donijeti nesagledive posljedice po čitavu državu", kazao je, između ostalog, Asanovića i ponovio da nema gradnje kolektora u Botunu.